PAPALATO, Siamo felici e vogliamo vincere la Coppa

Fonte: dai nostri inviati - M. Carletti e C. Carta

Il tecnico della Fiorentina Under 18, Christian Papalato, si è così espresso dopo il trionfo sul Pontedera odierno per 4-0: "Abbiamo sempre avuto la partita in gestione, anche se dovremmo lavorare un po' di più fuori perché intasavamo troppo dentro. Ma potevamo fare anche di più".

Quanto l'ha stupita il 2006 Caprini?

"Non mi ha stupito perché lo conosco bene, viene dall'Entella e aveva già giocato in Primavera, è un calciatore di qualità. Bravo Caprini e anche tutti quelli che sono entrati".

Chiesa come lo sta vedendo?

"E' un ragazzo fantastico, lo conosco dall'anno scorso e ha avuto tantissimi problemi fisici. Sta recuperando, quindi bisogna stare attenti perché l'ho vissuto io, ha le qualità mentali. Noi diamo per scontato che sia tutto facile, ma ha un cognome pesante ed è impressionante, un professionista vero".

Dove pensa di poter arrivare in questa Viareggio Cup?

"Adesso entriamo nel vivo, per noi è importante intanto aver raggiunto l'obiettivo dell'anno scorso e siamo contenti delle ultime vittorie. Ora daremo il massimo e proveremo a portare a casa un trofeo".

In campionato state faticando di più, come mai?

"Abbiamo l'obiettivo di portare più giovani possibili in prima squadra. A inizio anno avevamo 4/5 giocatori del 2005 in Primavera e da questi siamo passati a 10/12. Oggi abbiamo dimostrato che anche chi aveva meno spazio ha raggiunto un livello importante. Abbiamo fatto un girone d'andata importante, cercando sempre di mantenere i nostri principi di dominio. Possiamo aver perso qualche punto, ma perché noi guardiamo alla crescita dei giocatori".