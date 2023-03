PAPALATO, Siamo coraggiosi: ora guardiamo noi stessi

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Il tecnico della Fiorentina Under 18, Christian Papalato, si è così espresso dopo la vittoria contro l'Honved e il passaggio in semifinale alla Viareggio Cup: "Sono contento perché oggi avevano tanti giovani in campo. A tanti fa bene giocare queste partite, che ti tengono dentro la gara per tutti novanta minuti. Il campo non ci ha aiutato tanto perché noi proviamo sempre a giocare e oggi era dura. Ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Non guardiamo chi incontreremo ma solo noi stessi, cercheremo di fare il meglio possibile. Siamo coraggiosi, non abbiamo paura. Bisogna tirare fuori il meglio come oggi, e siamo fiduciosi. Oggi mi aspettavo una gara spigolosa ed infatti è stato così. Sono rimasto piacevolmente colpito dai ragazzi che non hanno mai tolto il piede. Abbiamo fatto il nostro gioco, sono doppiamente contento anche per questo. Abbiamo gestito la partita, potevamo fare qualcosa in più ma avevamo anche tre 2006 in campo. Si parla tanto di settore giovanile, e in questo senso bisogna fare un plauso alla Fiorentina e al direttore Angeloni. La Fiorentina fa giocare i giovani: c'è tanta voglia di mettere in pratica le nostre idee nonostante i giovani. E' una cosa che va sottolineata perché la Fiorentina mette in pratica le soluzioni ai tanti problemi che si pongono. Devo fare i complimenti ai nostri attaccanti che oggi si sono anche sacrificati".

Come valuta Da Silva? "E' un buon giocatore, ci sta dando grande mano. Viene da un infortunio all'anca, deve ancora trovare il ritmo giusto. Sta facendo un campionato diverso e quindi deve migliorare a livello di intensità. La parte fisica lo sta condizionando, ma è uno che sa gestire le emozioni in campo".