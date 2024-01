PANCHINA D'ORO, Stravince Spalletti, Grosso per la B

Fonte: dall'inviata a Coverciano

Al centro tecnico di Coverciano si sta svolgendo la cerimonia della 32esima edizione della Panchina d'Oro per celebrare i migliori allenatori della scorsa stagione. Il tutto inizia con il riconoscimento speciale all'imprenditore umbro Brunello Cucinelli, anche presidente della società Castel Rigone. Cucinelli è stato docente d'eccezione. Tutti presenti gli allenatori di serie A tranne Mazzarri, De Rossi, F. Inzaghi e Allegri. Ecco gli altri premi assegnati

PREMIO SPECIALE: Un premio speciale assegnato dal Centro Tecnico federale va al ct dell'Under 20 Alberto Bollini, per la bella vittoria del campionato europeo con l'Italia 2019 l'estate scorsa: "E' un premio che condivido con la Federazione, con Viscidi ma soprattutto con lo staff che è stato determinante a livello umano e professionale - ha detto dal palco -. Faccio un ringraziamento anche alle società, ho sempre ricevuto grande collaborazione. Mi fa molto piacere questo premio, lo dedico ai ragazzi che hanno superato momenti di grande difficoltà. Visto che oggi è il Sinner-day ci siamo trovati tante volte sullo 0-2 e siamo riusciti a ribaltare il punteggio". Citazione anche per Kayode da parte del tecnico visto che la canzone Cabriolet Panorama era stata ribattezzata "Kayode Panorama". Spiega il ct: "A noi ha portato bene e lui gioca in serie A".

CALCIO A 5: Salvatore Samperi (Eboli)

CALCIO FEMMINILE: ARGENTO Salvatore Colantuono (Cittadella)

CALCIO FEMMINILE ORO: Alessandro Spugna (Roma), Piovani (secondo, Sassuolo) e Guarino (terza, Inter)

PREMIO MINO FAVINI PER IL SETT. GIOVANILE: Consegna il premio Alberto Zaccheroni che dice: "Dopo il mondiale in Qatar ero andato a tenere una conferenza agli allenatori dell'Asia e non sono potuto venire lo scorso anno. Ma è stata una esperienza interessante perché abbiamo fatto un lavoro che ci ha fatto divertire. Ora sono qui per premiare". Vince: Roberto Samaden per il lavoro all'Inter (ora all'Atalanta) che l'ha spuntata su Palmieri del Sassuolo e Vergine della Roma (ora al Milan).

SERIE C: Hanno votato 87 tecnici: terzo con 5 voti Aimo Diana, 8 Foschi e 35 Vincenzo Vivarini che ha conquistato la serie B con il Catanzaro e che vince la Panchina d'oro della categoria.

SERIE B: 62 votanti: 3 posto Gilardino (Genoa) con 6 voti, secondo 16 voti Ranieri (Cagliari) e con 22 punti vince la Panchian d'oro della categoria Fabio Grosso per la promozione con il Frosinone: "E' un premio che mi fa piacere ricevere e ogni volta mi ricorderà il bellissimo anno e mezzo con il Frosinone che ha avuto una fine bellissima. Lo dedico a tutti i ragazzi con cui ho condiviso questa bellissima avventura, spero ce ne siano delle altre. Ci mettiamo il massimo per emozionare ed emozionarci, come lo sono ora ed è la cosa più bella".

SERIE A: 61 i votanti. terzo Pioli con 3 voti, Inzaghi 6 mentre vince la Panchina d'oro con 42 voti il ct Luciano Spalletti per lo scudetto con il Napoli: "I miei ringraziamenti vanno a tutta la città di Napoli e poi a tutti voi perché mi rivedo in quello che diceva Cucinelli. Anche io andavo in giro con mio fratello ed ora sono ad allenare l'Italia. Ricevere il premio da questi allenatori significa riceverlo dagli allenatori più bravi del mondo e mi impone di essere il migliore in futuro"