PANCHINA CALDA, Rivivi il live di Firenzeviola.it

18.20 - Finito anche l'allenamento.

17.20 - Il presidente Commisso lascia il centro sportivo. La questione tecnica, almeno per oggi, sembra chiarita, con la fiducia a Iachini, condizionata però dai risultati.

17 - Squadra in campo per l'allenamento. Il presidente ha dunque già confermato davanti a tutti la fiducia all'allenatore, al quale ha lasciato poi il compito di parlare con i giocatori.

15.40 - Commisso al centro sportivo parlerà alla squadra.

15.06-Il presidente della Fiorentina Commisso ha appena confermato alla stampa la presenza di Iachini sulla panchina viola. Clicca QUI per il video.

14.58 - In vista dell'allenamento pomeridiano, Giuseppe Iachini è rientrato al centro sportivo Davide Astori.

14.57 - Anche il presidente Commisso ha lasciato l'hotel del centro. Si attendono, a breve, le dichiarazioni dei protagonisti.

14.46 - Pradè è uscito dall'hotel, rilasciando un commento ai giornalisti che lo aspettavano. Clicca QUI per il video.

14.43 - Iachini è uscito dall'hotel di Rocco Commisso dopo il primo faccia a faccia. Clicca QUI per il video.

14.04 - Beppe Iachini ha lasciato momentaneamente il Centro Sportivo della Fiorentina, per andare ad incontrare Rocco Commisso di persona e parlare del futuro della sua panchina. Primo degli incontri faccia-a-faccia, come appreso da FirenzeViola.it: altro momento cruciale sarà l'allenamento pomeridiano nel quale Commisso potrebbe seguirlo per incontrare e parlare pure con la squadra.

13.56 - Beppe Iachini è appena arrivato all'hotel del centro città nel quale soggiorna Rocco Commisso.

Almeno per oggi, non arrivano segnali di un ribaltone immediato, almeno non dal Centro Sportivo della Fiorentina. Intorno a mezzogiorno è infatti arrivato Beppe Iachini, e via via anche il suo staff e il gruppo di giocatori della prima squadra. Il tecnico si sente tranquillo e dal suo punto di vista è sicuro di avere ancora la fiducia della società.

Oggi pomeriggio è in programma il primo allenamento della settimana per la Fiorentina, e non ci sono troppi indizi che facciano pensare ad una sua assenza. Iachini dirigerà regolarmente la seduta, convinto del suo lavoro e certo dal suo punto di vista che con una settimana piena di lavoro, senza i nazionali impegnati in ogni angolo del mondo, la sua squadra possa allenarsi al meglio, seguendo le sue indicazioni per commettere poi anche meno errori.