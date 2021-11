PANCANI, Vlahovic è come Evenepoel. Galeazzi…

In occasione della 48esima edizione del Giglio d’Oro ha parlato il giornalista RAI Francesco Pancani: “Ho seguito il calcio, soprattutto quello toscano, per tanti anni e posso dire che, da tifoso viola, vedere la Juventus così lontana dalla testa della classifica mi fa solo piacere. Il progetto di Italiano lo devo ancora inquadrare bene però questa squadra qualche soddisfazione e qualche emozione in più ce la sta dando. Il caso Vlahovic? È la dimostrazione del calcio attuale. Un mercato che ha un inizio e una fine ma che in realtà dura tutto l’anno. Questa situazione non mi piace per niente. Dusan è l’esempio del calcio che seguivo io tanti anni fa, sotto questo aspetto non mi piace più questo calcio. Un paragone tra Vlahovic e un ciclista? Non lo so forse un Remco Evenepoel perché si parla di lui come un possibile fenomeno e molto giovane, ma anche lui ha bisogno di assestarsi e capire come si sta al mondo. C’è da capire se può essere davvero un campione oppure no e lo stesso discorso vale pari pari per Vlahovic. Cosa manca per tornare all’Europa? L’annata della finale di Coppa Uefa fu bellissima. Secondo me è profondamente cambiato il calcio quindi la Fiorentina deve lavorare parecchio per poter diventare una frequentatrice dell’Europa. Galeazzi? Con lui non ho lavorato tantissimo ma mi ricordo una domenica sportiva durante le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006 dove io provai ad intervenire per fare una domanda a un atleta ma lui mi zittì e ci rimasi molto male, pochi minuti dopo mi chiamò per scusarsi e lì capii che persona era”.