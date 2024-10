PALLADINO, Ottime risposte da tutti. Credo tanto in Richardson

Fonte: dalla sala stampa M. Righini - A. Di Nardo

La Fiorentina vince ma non convince. 2-0 al New Saints in una serata difficile per un'ora abbondante per la squadra di Raffaele Palladino, che al termine della prima gara del girone di Conference parla così, nella conferenza post-partita, di quanto espresso dai suoi: "Stasera ho avuto tante indicazioni. Ho capito che giocare in Conference non è facile, queste squadre arrivano qui e si mettono tutte basse, non è facile scardinarle. Nel primo tempo la squadra ha fatto quello che ho chiesto, potevamo muovere la palla più velocemente ma abbiamo creato tanto, abbiamo liberato gli uomini per l'uno contro uno e sprecato tanto. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, alzando i terzini. Poi con la qualità e vivacità di chi è entrato siamo passati. Mi prendo anche la solidità difensiva che è in crescita, è la seconda partita che non prendiamo gol. Devo dire poi che posso contare su tutto il gruppo. Tutti hanno dato tutto".

Ha visto la Fiorentina che voleva anche nel primo tempo?

"Nel primo tempo avevamo troppa foga di andare verticale. Dovevamo provare a sfondare sulle corsie. Ma è un aspetto positivo, la squadra voleva sbloccare subito la partita e abbiamo comunque costruito tanto".

"Ho parlato col ragazzo, le mie non sono buone sensazioni. Ci ho parlato, vediamo cosa dirà il dottore e spero tanto non sia nulla di grave".

Adli e Richardson sembrano in crescita, è d'accordo?

"Sì, Adli è arrivato in condizioni fisiche non ottime, non poteva reggere i novanta minuti. Sta crescendo in allenamento e in partita e può farlo ancora. Ci ha dato qualità quando gli spazi si sono aperti. Richardson è entrato con grande personalità, mi è piaciuto: credo molto in lui e lui lo sa. Deve impegnarsi al massimo negli allenamenti".