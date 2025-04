Dagli inviati Palladino in conferenza: "La Fiorentina sta bene: siamo orgogliosi della prestazione"

Raffaele Palladino in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina. Queste le sue parole: "Credo che il prossimo passo sia fare punti con le squadre della parte destra della classifica perché tra Juventus, Atalanta e Milan abbiamo fatto 7 punti. L'atteggiamento mi è piaciuto, abbiamo intrapreso la strada giusta e stiamo bene, lo dimostra che siamo venuti qui a San Siro a fare la nostra partita. Ora dobbiamo fare uno step in più nell'interpretare le gare con le squadre di media bassa classifica".

Mandragora forse poteva fare meglio sul gol di Jovic?

"Io non guardo il gol subito centrale, ma va'. Noi l'avevamo preparata così per non portarci il Milan in casa nostra, andando con un baricentro più alto sapendo che potevamo aprirci dietro. Avevamo messo in conto qualche rischio, poi hanno giocatori di grande qualità. Credo sia stata una bella partita, erano anni che non ne vedevo una così bella. Potevamo vincere come perdere".

Più felicità o più rammarico?

"Ho visto una squadra che se l'è giocata a viso aperto contro una grande squadra. Anche i subentrati hanno retto botta. Ce lo siamo detti anche in spogliatoio. Ci sono stati due grandi portieri, da una parte e dall'altra. La dimensione nostra è questa, ci stiamo giocando tutto in questi due mesi. Vogliamo essere ambiziosi e competitivi sempre".

Che scatto è avvenuto in questa Fiorentina?

"Lavoro e automatismi giusti. Si prova e si lavora quotidianamente, dobbiamo continuare così".

Come mai è uscito Gudmundsson?

"Avevo bisogno di forze fresche perché il Milan aveva messo dentro gente fresca. Ci sono cinque sostituzioni e dopo una grande partita di Albert avevo bisogno di Lucas Beltran che ha fatto bene".

Sorpreso dal cambio di Conceicao?

"Quello del Milan era un 4-2-3-1, poi con Jovic sottopunta non ci ha scombussolato. Il gol è arrivato per un'imbucata fortuita centrale, ci sta contro questa squadra subire gol del genere. Dobbiamo essere felici e orgogliosi della nostra partita. C'è un mix di emozioni perché un po' sono anche arrabbiato per l'espulsione. Un po' di rammarico c'è però c'è anche grande orgoglio".

Che è successo sull'espulsione?

"Semplicemente c'era un angolo per noi e sono andato a dirlo al quarto uomo, in maniera un po' accesa forse ma sempre cercando di essere rispettoso. Invece sono stato buttato fuori ingiustamente, non si può più dire nulla. Mi dispiace, purtroppo mi hanno detto che quello è il protocollo...".