PADOVANO, Kean mi piace. È un attaccante completo

Fonte: Dai nostri inviati - Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

L'ex attaccante, tra le altre anche di Genoa e Juventus, Michele Paovano ha parlato a margine della consegna del premio "La Clessidra". Queste le sue dichiarazioni riguardo al grande equilibrio in vetta alla classifica: "Il campionato è mai come quest'anno competitivo. Per fortuna perché gli scorsi anni Inter e Napoli lo avevano ammazzato già a febbraio. Penso che nerazzurri e partenopei abbiano qualcosa in più delle altre. La Juventus è un progetto che mi piace, hanno fatto bene anche se hanno rischiato cambiando. I bianconeri hanno profili forti e giovani che potranno crescere ancora come Thuram".

Kean se lo aspettava così a Firenze?

"Sì, è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Secondo me alla Juventus si sono pentiti di averlo lasciato andare soprattutto in questa fase dove c'è solo Vlahovic in attacco. Kean sarebbe tornato molto utile. Secondo me è un giocatore completo però mai come quest'anno ha dimostrato che con la fiducia di allenatore e club può diventare molto forte. Senza quella fiducia per ogni giocatore diventa più complicato".

La Fiorentina può rientrare nella lotta per il titolo?

"Secondo me no. Nè la Fiorentina, nè l'Atalanta nè la Lazio. Inter, Napoli e Juventus hanno qualcosa in più. Però sicuramente fa bene al calcio che adesso ci siano anche loro lì davanti perché tengono vivo il risultato quindi sono contento di vederle lì davanti. Poi con il tempo la classifica si delineerà la classica come è sempre stato".