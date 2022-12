P.BACCIOTTI A FV, Giorno speciale per la Fondazione

INDISCREZIONI DI FV DISTEFANO, DE ROSSI LO VUOLE ALLA SPAL. E IN A... Prime sirene di mercato per l'esterno della Primavera viola Filippo Distefano: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il classe 2003 (protagonista con la squadra di Aquilani e di recente sotto i riflettori anche per il suo debutto in Conference League con la maglia... Prime sirene di mercato per l'esterno della Primavera viola Filippo Distefano: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il classe 2003 (protagonista con la squadra di Aquilani e di recente sotto i riflettori anche per il suo debutto in Conference League con la maglia... NOTIZIE DI FV DAL CS, GONZALEZ E QUARTA ALL'ALLENAMENTO GIÀ OGGI Toccata e fuga qatariota per Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta: i due giocatori argentini, col permesso della Fiorentina, erano partiti ieri per assistere alla finale dei Mondiali a Doha. Dopo la sensazionale partita vinta ai rigori dall'Argentina contro la... Toccata e fuga qatariota per Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta: i due giocatori argentini, col permesso della Fiorentina, erano partiti ieri per assistere alla finale dei Mondiali a Doha. Dopo la sensazionale partita vinta ai rigori dall'Argentina contro la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi