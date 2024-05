OLY-FIO 0-0, Al 45' reti bianche ma viola più pericolosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 0-0 il primo tempo della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, con i viola superiori anche per la quantità di occasioni, che però purtroppo non sono servite a niente ai fini del risultato.

Latrema subito al 4' quandosi accentra e calcia sul secondo palo dove Terracciano si distende bene per allontanare il pericolo. I viola rispondono subito con una bell'azione di Nico che effettua un numero in area di rigore prima di passarla al centro per Kouame, pessimo nel liscio che non gli permette di battere a rete. L'azione più clamorosa avviene però al 10' quando Milenkovic riesce ad andare in rete su assist intelligente di Biraghi ma lo fa trovandosi di poco in fuorigioco.

La Fiorentina fa la partita e l'Olympiacos aspetta sornione, ma è Bonaventura ad avere una doppia ghiottissima occasione che però sfrutta malissimo, prima con un retropassaggio al portiere greco e poi con un tiro sbilenco a tu per tu con Tzolakis che non ha problemi a rilanciare. Gli ultimi minuti del primo tempo hanno visto i greci maggiormente in possesso palla con i viola stanchi, ma senza pericoli da segnalare se non un inserimento di El Kaabi, ben controllato da Terracciano.