OLY-FIO 0-0, 90' non bastano: si va ai supplementari

© foto di www.imagephotoagency.it

Si va avanti. I tempi regolamentari non sono bastati alle due squadre per trovare il guizzo che poteva decidere la gara. Soprattutto non ce l'ha fatta la Fiorentina, che poi nel finale ha avuto il timore di subire un'altra beffa come a Praga e ha rallentato troppo i giri del motore.

La Fiorentina rientra morbida in campo a inizio secondo tempo e in un paio di occasioni rischia di regalare all'Olympiacos delle clamorose palle gol poi sbagliate dai greci. Col tempo però i viola tornano in partita e in sequenza hanno due occasioni importanti che per poco non hanno portato al vantaggio. La prima con Milenkovic che al 65' salta altissimo non trovando la porta per pochissimo. Poi è Kouame che si trova a tu per tu con il portiere avversario dopo un'ottima azione di Nzola e Dodo, ma il tiro dell'ivoriano è veramente pessimo con il portiere Tzolakis bravo a deviare in angolo. Ma c'è anche l'Olympiacos e l'occasione di Iborra al 79' è di quelle clamorose con la palla che sul suo colpo di testa finisce di un soffio a lato.