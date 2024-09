NESTA, Dovevamo "uccidere" i viola. Felice di Bianco

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine del rocambolesco pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, dalla sala stampa dell’Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico del Monza Alessandro Nesta. Ecco le sue parole: “Abbiamo dentro di noi tanto rammarico: non abbiamo fatto bene il secondo tempo perché abbiamo rinunciato a giocare. Noi non possiamo fare 45’ solo nella nostra area e pensare di portarla a casa… dobbiamo migliorare nella gestione dei risultati”.

Su cosa manca alla squadra: “Dobbiamo avere più coraggio a tenere palla… abbiamo scelto di giocare in un modo pericoloso”.

Su Maldini: “Conosco Daniel da quando era piccolo… ha dei colpi impressionanti ma deve migliorare nella gestione della partita… a volte butta giù la testa ma ha dei colpi assoluti”.

Se è soddisfatto del match: “Ho colpa anche io per questo pari: dovevamo schiacciare la Fiorentina perché era in difficoltà. Quando un avversario traballa, va ucciso sportivamente. Non dobbiamo giocare solo a sprazzi ma con continuità”.

Su Alessandro Bianco: “Lo conosco bene… è un ragazzo sveglio. C’è stata l’opportunità di portalo a Monza e sono felice di averlo”.