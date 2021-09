NARDELLA, Vlahovic? Capisco Rocco. Lo rivedrò...

Presente a Coverciano in occasione delle premiazioni dei 41° Torneo Nereo Rocco, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato alla stampa presente. Ecco le parole raccolte da Firenzeviola.it: “Il premio Rocco mi ha commosso molto per il ruolo “pro tempore” che ho a Firenze. E’ un premio che io dedico a ogni fiorentino per come è riuscito a reagire in questo anno difficile nell’ambito della pandemia: la nostra città ha dimostrato di essere quella che tutti ci invidiano. Le parole di Commisso su Vlahovic? Io penso che il suo volere sia quello di tenere il giocatore a Firenze ma capisco anche il patron viola che si trova a dover trattare in modo estenuante: questo è il sintomo di un calcio che non funziona, dove i procuratori sono usati da un sistema che stanno alterando tutto. Dovremmo ritornare alle regole basilari e alla correttezza sul campo e fuori: servirebbe sobrietà. Spero che la spunti la Fiorentina ma capisco il nervosismo e l’amarezza di Rocco. Fiorentina-Napoli? Si affrontano due squadre che stanno vivendo un momento positivo: mi auguro che non ci siano gli incidenti ai quali abbiamo assistito nel pre gara di Fiorentina-Inter. I tifosi si sfoghino allo stadio ma lascino in pace la città. Commisso? L'ho visto l'ultima volta a Bagno a Ripoli, spero di poterlo rincontrare prima che parta: mi ha detto che tornerà presto e starà molto tempo a Firenze. A metà ottobre ci sarà la visita della Giuria Internazionale per scremare da 31 a 8 i progetti sullo stadio Franchi per la fase finale".