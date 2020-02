NARDELLA, Vi spiego i tempi e modi del bando

Il sindaco Dario Nardella, dopo l'illustrazione della Mercafir, ha spiegato il bando per la vendita dell'area per lo stadio già pubblicato sul sito del Comune, insieme a Parenti: "Entro 20 mesi della manifestazione di interesse lasceremo lo,spazio libero. Partiamo dalla fine. Lo stadio verrà costruito in quattro anni da quando sarà espresso l'interesse formale di un soggetto privato. Abbiamo fissato dei criteri per noi è per il concessionario: prevediamo 60 gg per la chiusura del bando, il valore è di 22 milioni come da stima della Praxi, società esperta del settore che conferma la congruità della cifra, considerando tutto. Abbiamo,rispettato i tempi per variante e bando, nonostante tutti i dubbi. L'area, come c'è scritto, sara consegnata con i capannoni liberi entro 20 mesi dall'apertura delle buste e non dell'aggiudicazione. Il soggetto non deve anticipare nulla come prevediamo di solito (il 30 per cento), non c'è cauzione ma con polizza fideiussione (700mila euro). E il soggetto può presentare ancora prima dei documenti per l'iter e comunque entro 12 mesi, anche un po' per volta, così che nei successivi 12 mesi si possa partire. Noi però ci impegnamo a liberare l'area in 20 mesi, il soggetto privato entro 12 mesi si deve impegnare a portare tutti i documenti, progetto compreso, così in 20 mesi si può iniziare. Ma se il soggetto non rispetta i 12 mesi che non rispettiamo (il piano di recupero e la VAS perché il piano va approvato in Giunta) ci sentiamo liberi. Nelle casse del Comune non entra un euro fino alla consegna dell'area, se non verranno rispettare i tempi il soggetto privato può tirarsi indietro e riavrà i soldi. Al contrario non ci sono penali. Quindi si paga solo alla consegna, non si dà un deposito trasformato in polizza, si presiedono opere di viabilità e urbanistiche ma se il soggetto propone altro, noi lo accogliamo e valorizziamo. Quarto punto, i parcheggi li realizza la città: 15 milioni su 9 ettari a carico di Firenze Parcheggi e del Comune. Noi vendiamo 14 ettari e mezzo più 9 già sistemati. Si vende il diritto di proprietà e non di superficie. Ulteriore elemento, oltre ai metri quadrati fuori, dentro allo stadio potrà realizzare ristoranti, palestre è quello che vorranno. Sul bando c'è una condizione sul piano, che lo stadio sia attivato prima di tutto il resto e che preveda almeno 35mila posti così che un soggetto privato non faccia tutto commerciale creando solo un campetto. Se non ci saranno offerte entro il 7 aprile? Ve lo diremo dopo".