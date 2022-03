NARDELLA, Oggi è una data storica. Il mio sogno...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è salito sul palco del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio ed ha introdotto così l'evento alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: "Le abbiamo viste di tutti i colori, c'è voluto del tempo per arrivare fin qui. La sfida è grande e la presenza di tutte queste autorità e protagonisti dello sport, del calcio e del paese, testimonia l'importanza del passaggio. Non abbiamo uno stadio tra i tanti, il Governo italiano l'ha definito monumento nazionale e pensate che è nel passaporto. La sfida era trasformare uno stadio di più di 90 anni in una struttura moderna, sostenibile e funzionale. Abbiamo chiesto a una giuria internazionale di selezionare i progetti. Anche il Salone dei Cinquecento in origine non era così, era una sala medievale austera: fu il grande Giorgio Vasari ad andare dai Medici e Cosimo I a dirgli di fare così. Come le grandi città europee, non si fa tabula rasa. Questa è la scommessa sul Franchi, proteggerlo ma trasformarlo moderno, negli standard internazionali. Sogno un luogo in cui sentirsi a proprio agio perché ricco di passato e di futuro".