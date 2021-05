NARDELLA, Firenze non dimenticherà mai Astori

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è presente all'inaugurazione del murale dedicato a Davide Astori ed è intervenuto ai microfoni dei media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue dichiarazioni: "Ognuno di noi può dire di essere emozionato in questo momento. Vorrei salutare con grande affetto la famiglia di Davide che è davvero straordinaria. Se è cresciuto con questi valori è soprattutto merito loro, ci eravamo presi un impegno, quello di starvi vicino, di farvi sentire l'affetto di Firenze, l'amore e la gratitudine dei tifosi e dei fiorentini: questo impegno deve essere onorato in ogni momento ed il murale lo testimonia. Come sindaco voglio dire grazie a tutti coloro che hanno supportato la raccolta fondi ed anche perché sono sicuro che continuerete a darci una mano con questi progetto. Saluto tutti i presenti tra cui mister Pioli, Pasqual e faccio i complimenti all'artista, Giulio Rosk. Il murale lascia un segno che non cancelleremo mai come lo ha lasciato in noi Davide... Oggi celebriamo l'uomo, i calciatori vengono descritti troppo spesso come macchine da soldi, come fenomeni. Astori è stato un padre straordinario di una bambina che crescerà con l'orgoglio di avere un padre fantastico... Io, come tutti voi, sono rimasto molto dispiaciuto quando ho appreso la notizia che la Fiorentina non potrà più giocare con la fascia delle iniziali di Davide Astori... Confido che la Fiorentina possa trovare una soluzione alternativa perché non vogliamo che il ricordo di Davide si sbiadisca e penso sia giusto fare dei gesti importanti per ricordarlo. Attraverso di lui noi dimostriamo di essere vicini a tanti giovani, di prenderci cura della salute dei calciatori, degli uomini che sono dietro una maglia perché questi ragazzi sono come tanti che conosciamo, hanno le loro fragilità, i loro sentimenti e Davide amava sinceramente la nostra città. Firenze non lo dimenticherà mai, mai e mai".