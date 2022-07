NARDELLA, Farò vedere il nuovo Franchi a Commisso

Il sindaco Dario Nardella, a margine di un evento in comune, ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, della questione stadio: "Oltre allo stadio riqualifichiamo tutta l’area di Campo di Marte per oltre 70 milioni di euro. La presentazione di oggi si basa sui criteri della sostenibilità, ampliando infrastrutture e servizi. Garantiremo ai residenti parcheggi sicuri con oltre 4000 parcheggi e grazie alla tranvia gestiremo anche la circolazione. Un progetto a tutto tondo che significa mezzo miliardo di euro di investimenti, è la più grande rigenerazione di un’area fiorentina. Tempi? Il nostro obiettivo è finire entro il 2026, i lavori che riguardano l’area del Campo di Marte cominceranno a inizio 2024 per 24 mesi complessivi di lavori. Abbiamo tre cantieri, quello della tranvia, quello dello stadio e quello della zona in generale, l’obiettivo è creare meno disagi possibile. L’area commerciale che nascerà copre circa 4000 metri quadri, per capire meglio ricordo che il centro commerciale dei gigli ha un’area di 70.000, quindi non parliamo di un grande ipermercato ma di un’area commerciale che s’integrerà con la zona. Le opere pubbliche porteranno 3750 posti di lavoro e questo è un aspetto fondamentale per la nostra economica. Finiti i lavori i posti a tempo indeterminato saranno 500 i nuovi posti di lavoro, in più grazie ai vari servizi e agli eventi sportivi e culturali i progettisti hanno calcolato un’affluenza di 2500 persone al giorno. Il quartiere sarà molto più vissuto ma senza disagi per i residenti.

Siamo in dirittura d’arrivo per la presentazione mentre la conferenza dei servizi ha dato indicazioni totalmente compatibili con il progetto. Ieri si è tenuto un incontro tecnico con la Fiorentina, ho risentito Joe Barone e ci siamo dati appuntamento dopo il ritiro di Moena per studiare tutti gli aspetti a cominciare dalle partite durante i lavori. Ho anche sentito Commisso, non vedo l’ora di fargli vedere il progetto quando verrà ad agosto, mettendo insieme stadio e viola park diventeremo la prima città in Italia con una visione strategica di tutte le infrastrutture a servizio della squadra. La Fiorentina avrà una spinta senza precedenti in Italia. Quanto ai fondi i documenti sono già tutti al sicuro, la progettazione è già avviata e un eventuale cambio di governo non dovrebbe incidere. Purtroppo però gli altri progetti del PNRR possono subire una battuta d’arresto se dovessimo finire in una crisi di governo. Sarei felice se tutti i sindaci italiani rivolgessero un appello forte a Draghi e a tutte le forze politiche affinché questo governo prosegua nel bene di tutte le impellente, incluse emergenze sociali ed energetiche. Non possiamo permetterci che il paese finisca nel burrone di una crisi al buio, e questa sarebbe la crisi più assurda che la Repubblica abbia mai visto".