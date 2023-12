NARDELLA, ACF e Comune a lavoro per strumento di collaborazione

NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA NELLA VITTORIA COL PARMA Con una sofferenza inaudita, la Fiorentina batte il Parma ai calci di rigore e approda ai quarti di finale di Coppa Italia, dove aspetta una tra Inter e Bologna. FirenzeViola.it, come al solito, chiede ai propri lettori di indicare il migliore in campo tra gli uomini di... Con una sofferenza inaudita, la Fiorentina batte il Parma ai calci di rigore e approda ai quarti di finale di Coppa Italia, dove aspetta una tra Inter e Bologna. FirenzeViola.it, come al solito, chiede ai propri lettori di indicare il migliore in campo tra gli uomini di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi