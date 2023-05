NARDELLA A FV, Firenze merita le due finali, giovedì...

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, presente alla Deejay Ten che in questi minuti si sta svolgendo per le vie di Firenze, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, trattando diversi temi. Queste le sue parole: "Siamo molto felici che questa tradizione della Deejay Ten cresca ogni anno. La squadra di Radio Deejay, con loro entusiasmo, sono contagiosi. C'è grande afflusso di persone. Una bella festa in una città che sempre di più abbraccia lo sport: dalle finali di tennis di oggi, al Tour de France fino alle due finali della Fiorentina che ci aspettano".

Prosegue sulla Fiorentina...

"Si respira tanto entusiasmo. Firenze merita queste due finali, questa euforia. Negli scorsi anni, come città, abbiamo ottenuto molti successi. Aspettavamo anche una grande soddisfazione nel calcio. Tutta la città è in festa, non solo la tifoseria. Questo entusiasmo ha contagiato tutti".

Ha sentito la dirigenza viola?

"Come no. Subito dopo la partita ho chiamato Joe Barone, ho fatto i complimenti a Commisso. Ci siamo risentiti anche il giorno dopo quando sono rientrati. Quello della Fiorentina non è stato un anno facile, quasi nessuno si sarebbe aspettato di arrivare a questo punto. Dunque, godiamoci questi giorni di attesa e di euforia".

Riguardo il restyling del Franchi?

"L'incontro con Fitto è andato bene. La gara è stata pubblicata e stiamo procedendo. Una volta chiuso il bando, aspettiamo che arrivino le proposte per la progettazione esecutiva".