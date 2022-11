NANNELLI, Bollette drammatiche. Aiuto da istituzioni

Michele Nannelli, presidente della Canottieri Firenze, presente al Tuscany Hall per l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, ha parlato ai media presenti, tra cui RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Il momento è di partenza. Le bollette sono drammatiche. Resta da capire che strada intraprendere, c'è tanta volontà da parte dei ragazzi di fare attività dopo il Covid".

Cosa chiede per non essere danneggiati?

"In primo luogo la riforma fiscale. Le istituzioni devono aiutarci. Pensando al Tour de France che l'anno prossimo partirà da Firenze, sarà un evento che dovrà coinvolgere tutta la regione".

Sulla stagione agonistica?

"Sta andando molto bene, abbiamo vinto molti titoli nazionali. Per quanto riguarda il canottaggio manca un campo di gara in zona, sono tutti al nord. Sarebbe bello creare un campo al centro Italia".