MOYES, Stagione passa da deludente a fantastica

David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato in conferenza al termine della vittoria della Conference League in seguito al 2-1 inflitto alla Fiorentina:

Ha festeggiato subito con suo padre?

"Pensavo che dovesse esser eil primo con la medagli attorno al collo e spero che ora possa divertirsi tutta la notte con me".

Cosa può dire di questo lungo viaggio?

"Credo che il percorso in Europa di questi due anni è stato fantastico. Abbiamo vinto la finale e siamo rimasti imbattuti. E' un traguardo eccezionale. Ci sono tante squadre che fanno fatica a competere in Europa e in Premier. Abbiamo reso una stagione deludente, una stagione fantastica. Siamo riusciti a gestire le due competizioni, forse non bene come volevamo ma è stato fantastico".

Si sente una leggenda del club?

"Non mi piace il termine leggenda. Io mi sono spostato verso la linea già quando si è trovato a tu per tu con Terracciano, sapevo che ce l'avrebbe fatta. Non potevo fare una corsa pazza alla Mourinho ma ho corso lungo la linea, speravo non fosse in fuorigioco. Il fatto di segnare all'ultimo ci ha dato la possibilità di difendere il risultato".

Dopo questa vittoria, quale direzione prenderà il club?

"Sono sicuro che il club pubblicherà un comunicato per quell'episodio. Il progressi del West Ham in questi due anni, credo che se io avessi detto che avremmo fatto questo percorso, tutti mi avrebbero dato del pazzo. erò ho un ottimo gruppo, una società che mi ha sostenuto quando non era scontato".