MORENO: "QUI PER PASSARELLA E BATI. CONOSCO BENE LA DIFESA A TRE. ROMERO MI HA SCRITTO"

Fonte: dal Viola Park - Alessandro Di Nardo

Classe 2003, argentino strutturato, con altezza (193 centimetri per 80 chili) e muscoli: è Matias Moreno il nuovo rinforzo della Fiorentina. L'ex difensore del Belgrano, presentato oggi nel Wind Media Center del Viola Park, ha parlato così di sensazioni e obiettivi in vista della stagione che verrà: "Da quando il mio agente mi ha detto che la Fiorentina era interessata mi sono esaltato per l'opportunità. Avevamo anche tante altre offerte ma ho scelto di venire qui. Da qui sono passati grandissimi argentini come Batistuta, Passarella e altri miei connazionali. Non vedo l'ora di cominciare anche qui".



Moreno ha parlato così del suo impiego nella difesa a tre: "A Belgrano la scorsa stagione ho giocato con la difesa a tre e questo penso faciliterà il mio inserimento. Mi sento in grado di affrontare i tre ruoli là dietro e l'esperienza mi aiuterà molto. Si dice molto che la Serie A è il campionato più tattico del mondo e io non vedo l'ora di cimentarmi anche in questo contesto. Sono molto ambizioso e non vedo l'ora".

Il difensore argentino ha poi rivelato di aver parlato con qualche connazionale: "Quando ho saputo della Fiorentina conoscevo Quarta, Beltran e Infantino. Sin da quando si è saputo dell'interesse viola mi hanno mandato messaggi per parlarmi della città e del club".

E su come sta andando l'ambientamento a Firenze: "Ho fatto due allenamenti con la squadra, ancora sto cercando di ambientarmi a spogliatoio e squadra. Se sono pronto o no lo deciderà il mister. Se giocherò titolare subito bene, altrimenti mi inserirò con calma. Non sono ancora riuscito a parlare in privato col mister perché sono qui da pochi giorni, ma mi piace il suo modo di giocare".

Belgrano-Italia, una traiettoria già fatta da Cristian Romero, ex Genoa e Atalanta e attuale difensore del Tottenham e della nazionale argentina campione del mondo, un modello anche per lo stesso Moreno: "Il Cuti è il mio punto di riferimento. Non mi piace fare paragoni: lui è in cima, io devo ancora crescere. Adesso mi ha scritto per farmi i complimenti e mi ha augurato buona fortuna".

Classe 2003, Matias Moreno è uno dei più giovani in rosa: in difesa c'è anche Comuzzo (2005), con cui potrebbe rappresentare la colonna difensiva della Fiorentina che verrà: "Non ho avuto modo di conoscerlo bene ma mi sembra un bravissimo ragazzo, serio e concentrato. Ci conosceremo meglio in questi giorni".

Moreno ha infine risposto su obiettivi personali e di squadra, sulla scelta del numero di maglia (vestirà la '22') e soprannomi: "Sogno di vincere un trofeo qui, sarebbe incredibile. La 22? Quando ho guardato i numeri disponibili ho visto il 22, è stato il mio primo numero, quando ho iniziato a Cordoba; ho scelto questo numero perché ci sono molto legato. Sul soprannome? In Argentina non lo avevo, spero di trovarne uno qui".