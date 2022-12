MONTI A FV, Viola, davanti qualcosa manca. E su Nico...

Il noto speaker e conduttore tv Gianfranco Monti, da sempre vicino alle vicende viola, ha parlato a Firenzeviola.it nel giorno in cui la Fondazione Bacciotti ha inaugurato in via dello Steccuto il suo 25° appartamento. Ecco le sue parole: "Sono al fianco della famiglia Bacciotti da oltre 20 anni: con lui ho acquistato una seconda famiglia, perché il dramma che Paolo e Barbara hanno avuto ha portato alla nascita di questa splendida Fondazione. Invito tutti a passare dal Meyer per rendersi conto quello che accade dentro e cosa viene fatto. Quello che fa la Fondazione è encomiabile".

Parlando di calcio, che si aspetta dalla Fiorentina nel 2023?

"Mi aspetto di riprendere da dove abbiamo finito. La squadra è partita non bene ma ha finito in ascesa, con ottimo gioco e risultati. Amrabat ha fatto un Mondiale bellissimo ma perché ha fatto bene anche a Firenze. Spero che i viola ripartano dall'ultima partita di Milano".

Quando si aspetta di rivedere Gonzalez in campo?

"Ieri (ride, ndr). Non dico domani, ma ieri. Senza ombra di dubbio è un giocatore che deve far fare il salto di qualità alla squadra. Se sta bene spacca la squadra avversaria. Non vedo l'ora di rivederlo in campo".

Leo Messi è il più grande di tutti?

"Il più grande resta Maradona e assieme a lui anche Pelè. Ma Messi ha indubbiamente qualcosa in più rispetto agli altri: quando ci devi essere, lui c'è sempre. Ieri ha trascinato la squadra in modo importante. Se il futuro è Mbappè? E' un fuoriclasse ma se io dovessi chiedere un top per la Fiorentina tra lui e Haaland prenderei il norvegese, che con 4 palloni giocati fa 3 gol".

Facciamo un appello a Commiso, dunque?

"A me basta che prendano uno che segni... là davanti qualcosa manca!".