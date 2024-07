MONTALI, Palladino scelta della società in prospettiva futura

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Giampaolo Montali, tifoso viola e allenatore di pallavolo, è tra gli invitati della 28°edizione del premio "Fair Play Menarini" ed è stato intervistato dai nostri inviati presenti all'evento:

Quanto è importante questo premio?

"In generale lo sport è sempre utilizzato sui valori che vanno al di là della disciplina sportiva. Uno in particolare rappresenta al meglio lo sport, quello della condivisione. È importante condividere con altri, con colui che è diverso da te. Quindi questo valore appiana tutti i livelli sociali e delle persone".

Parlando di sconfitte dalle quali si impara, si sente di fare un commento su questa Fiorentina, sulle finali perse in questi anni?

"Mi toccate un nervo scoperto, sono da sempre un tifoso della Fiorentina e l'ho pagata cara perché quando sono andato alla Juventus avevo un gruppo di tifosi che mi aspettavano ad ogni partita e mi insultavano per una serie di foto che feci con Prandelli con la sciarpa viola. Sono di Parma, ma ai tempi il Parma era in Serie C e per la Serie A sostenevo la Fiorentina perché c'era Antognoni".

L'arrivo di Palladino al posto di Italiano la convince nel proseguire questo concetto di calcio dopo due finali consecutive europee?

"Non conosco bene Palladino, è una scelta che ha fatto la società in prospettiva futura quindi bisogna solo aspettare i risultati sul campo".