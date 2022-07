MOENA, Termina la seduta odierna di allenamento

11:23- Termina l'allenamento odierno della Fiorentina. I giocatori rientrano in campo.

11:16- Termina la partitella a campo ridotto, adesso i giocatori stanno eseguendo stretching, con Italiano che sta tenendo un discorso al centro del gruppo.

11:10- Applausi per Gollini per una gran parata su Biraghi.

10:52- Dopo un primo tentativo di rientrare in campo, Nico ha accusato ancora problemi alla parte alta della schiena ed è uscito dal campo.

10:44- Problemi per Nico Gonzalez, che dopo un'acrobazia è atterrato male. Subito intervento dei medici e check al collo per l'esterno argentino, tornato dopo pochi istanti in campo.

10:40- Italiano mischia un po' le carte, mettendo Jovic al posto di Cabral davanti.

10:31- Italiano ha già interrotto un paio di volte l'esercitazione per redarguire i suoi sull'intensità (a suo giudizio basso) della prova.

10:28- Finisce il torello e prima esercitazione tattica per la squadra: partitella a tutto campo con una porta. Difesa passiva e scambi che devono coinvolgere i tre con la casacca blu; Favasuli, Biraghi e Cabral.

10:14- Sgambata che inizia con un torello. Due giocatori nel mezzo e tocchi di prima.

È iniziato puntuale alle 10 il primo ed unico allenamento che la Fiorentina svolgerà oggi a Moena. Agli ordini Vincenzo Italiano, la squadra viola è sceso sul terreno di gioco del Benatti dopo una prima fase di attivazione muscolare in palestra.

Gruppo pressoché al completo, ad eccezione di Venuti, Bonaventura, Pierozzi e Saponara (e ovviamente Castrovilli). Da oggi è presente in rosa anche Luca Ranieri, reduce dall'esperienza alla Salernitana.