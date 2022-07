MOENA, Rivivi il live dell'allenamento pomeridiano

18:53 - La squadra guadagna gli spogliatoi: ora è davvero finito l'allenamento. Si conclude qui anche il live di FirenzeViola.it

18:48 - Finisce anche quest'ultima partita, i giocatori si riuniscono per uno stretching finale

18:43 - Castro è ora passato a una fase di palleggi per riprendere confidenza col pallone in palestra

18:31 - Nel frattempo Gaetano Castrovilli prosegue il lavoro personalizzato in palestra: adesso si trova sulla cyclette

18:27 - Adesso le squadre sono così divise:

Rossi: Terracciano, Distefano, Nastasic, Quarta, Biraghi, Maleh, Bonaventura, Amrabat, Gonzalez, Favasuli, Cabral

Verdi: Gollini, Terzic, Milenkovic, Igor, Pierozzi, Mandragora, Duncan, Zurkowski, Kouame, Sottil, Ikoné

18:22 - Va ancora in gol Cabral

18:21 - Altra partita, stavolta 11 contro 11

18:19 - Subito di nuovo a segno Gori, su assist di un ispirato Distefano

18:18 - Gol di Gori che sta giocando una partita molto fisica

18:12 - Cambio squadre: entrano in campo i rossi, escono gli arancioni

18:10 - Arriva anche la doppietta di Ikoné

18:09 - Altro sigillo di Duncan

18:04 - Va in rete anche Ikoné col suo mancino a rientrare

18:02 - Gol di Duncan

18:01 - Altro gol di Cabral che ha trafitto Gollini col mancino

18:00 - Cambio di campo per le squadre sfidanti

17:57 - Bella partita di Igor, molto spesso in anticipo sui compagni oggi avversari

17:50 - Sull'assenza di Luka Jovic arrivano delucidazioni: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore stamani ha fatto test specifici che non aveva potuto fare a Firenze. Circa 40 minuti di palestra, adesso, per questa ragione oggi pomeriggio non ha disputato la partitella. Domani contro il Real Vicenza potrebbe giocare regolarmente, difficilmente da titolare

17:47 - In gol Cabral per gli arancioni

17:45 - Le squadre sono così suddivise

Arancioni: Biraghi, Rasmussen, Quarta, Benassi, Amrabat, Duncan, Ikone, Cabral

Verdi: Zurkowski, Nastasic, Gori, Pierozzi, Saponara, Mandragora, Distefano, Terzic

Rossi: Maleh, Sottil, Bonaventura, Milenkovic, Igor, Kouame, Nico, Gentile

17:42 - C'è già un gran palo di Terzic

17:40 - Dopo il lavoro con il pallone è pronta la partitella: tanti tocchi veloci per arrivare all'azione

17:36 - Venuti a parte mentre Castrovilli tra palestra e sedute fisioterapiche

17:34 - Squadra a centrocampo con le pettorine per una fase di scatti di riscaldamento

17:28 - Jovic entra in campo assieme agli amici serbi Terzic, Milenkovic e Nastastic, ma con indosso le ciabatte e tra le mani lo smatphone quindi, evidentemente riposerà dopo la sessione mattutina e una condizione fisica da ritrovare ancora al meglio

17:24 - Entra in campo la squadra in maglia rossa da allenamento e pantaloncini viola

17:15 - Nico Gonzalez si è intrattenuto prima dell'allenamento con i bambini del Fiorentina Camp qui al campo del "Cesare Benatti" per firmare autografi e scattare foto

17:06 - Entrano in campo per primi i portieri per (ri)prendere confidenza col terreno di gioco

17:03 - La squadra al momento è in palestra per un piccolo riscaldamento prima di entrare in campo

17:00 - Dopo l'allenamento mattutino, a breve avrà inizio la seconda seduta odierna della Fiorentina in quel di Moena