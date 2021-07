MOENA, C'è anche Don Max: oggi la benedizione

Nuovo arrivo nel ritiro di Moena: a far visista alla Fiorentina è arrivato anche Don Massimiliano Gabbricci, storico cappellano da sempre vicino al club viola. Il sacerdote rimarrà in Val di Fassa per qualche giorno e nel pomeriggio - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - darà la sua benedizione alla formazione di Vincenzo Italiano, in vista dell'inizio della nuova stagione.