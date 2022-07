MOENA, Bonaventura e Saponara lavorano a parte

All'allenamento di stamani della Fiorentina (l'unico in programma oggi) non hanno preso parte Riccardo Saponara, Lorenzo Venuti, Giacomo Bonaventura, Niccolò Pierozzi e Marco Benassi. Per il primo si tratta del terzo giorno di allenamento specifico ma non ci sono notizie su problemi fisici, Venuti sta invece recuperando da una botta subita dieci giorni fa mentre per gli altri si dovrebbe trattare solo di gestione dei carichi di lavoro.