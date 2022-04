MEI A FV, Per Assi traguardo incredibile. P. Vecchio...

A Palazzo Vecchio per il centenario degli ASSI ha parlato Stefano Mei, presidente dell'atletica leggere. Queste le sue parole a FirenzeViola: "Quando una società sportiva compie 100 anni è un traguardo incredibile. Assi Giglio Rosso è una società storica e io ho avuto il piacere di indossare per due anni la maglia dell'Assi con risultati ottimi. Arrivò un settimo posto alle Olimpiadi che rimane per adesso il miglior risultato di un corridere italiano nei 5000 metri. La cornice non è niente male e abbiamo già avuto modo di dire che Firenze mette a disposizione queste bellezze: credo che l'Assi celebra giustamente i suoi 100 anni in una delle location più belle del mondo".

Nella foto qui sotto sono ritratti alcuni dei protagonisti dell'evento insieme all'atleta ucraiana Hanna Melnichenko.