MATIC, Soddisfatto del risultato. Juve ispirazione

Fonte: Da Leskovac, Giacomo A. Galassi

Igor Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-1 subito dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra perché abbiano sbagliato poco. Non abbiamo molti giocatori esperti, sono fiero di cosa abbiamo fatto oggi anche perché avevamo grandi assenze. Ottimo risultato. Siamo molto giovani e spero che giocando così possiamo ottenere risultati migliori in futuro".

Contento di aver preso solo un gol? "A questi livelli un giocatore troverà sempre l'occasione per far gol ma siamo stati bravi a non perdere la pazienza. È molto importante dare sostegno ai nostri giovani. Abbiamo fatto meglio della Juventus".

Avevate studiato la partita della Juventus contro la Fiorentina? "Il modello Juventus è stato di grande ispirazione perché ho visto che la Fiorentina sfrutta bene gli spazi e quindi volevo ridurre al minimo questi spazi come hanno fatto i bianconeri. Non sapevo chi avrebbe giocato stasera ma c'era bisogno di dare meno chance possibile, dispiace solo per lo 0-1".