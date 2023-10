MATIC (S.STAMPA), Fiorentina una top: guardiamo avanti

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Igor Matic, tecnico del Cukaricki, si è così espresso in sala stampa a proposito del 6-0 incassato contro la Fiorentina: "Abbiamo cercato di tenere la palla alta nei primi minuti, quando abbiamo anche avuto un'occasione che però non abbiamo capitalizzato. Poi c'è stata pure un'espulsione. Ma la Fiorentina è un'ottima squadra, dobbiamo guardare avanti e preparare la prossim partita. Complimenti ai nostri avversari".

Da ora inizierete ogni partita con tanti gol di scarto.

"So solo che abbiamo affrontato avversari più forti di noi, questa competizione è molto complicata per una squadra tra l'altro molto giovane come noi. Cercheremo comunque di migliorare".

Cosa ha detto alla squadra negli spogliatoi?

"Io ho esperienza trentennale di giocatore e di dirigente. Gli ho detto che dovremo guardare avanti pensando già alla prossima partita, nel calcio è così".

Cosa ha detto all'allenatore della Fiorentina?

"Gli ho fatto i complimenti, ha vinto meritatamente. Noi siamo giovani, abbiamo giocato nei primi minuti ma poi il livello dei nostri avversari, molto superiore al nostro, è emerso. Bisogna alzare la testa e andare avanti".

In vista del ritorno come pensa di mettere in difficoltà i viola?

"Dobbiamo cambiare qualcosa, ma il prossimo incontro è lontano, abbiamo altre partite prima molto importanti. Sicuramente dovremo provare a fare più resistenza".

Ha detto di dover cancellare questa partita: ma la squadra che insegnamento deve trarre?

"L'analisi dobbiamo comunque farla. Abbiamo avuto un'occasione subito all'inizio ed è andata male, così come siamo stati sfortunati con le altre squadre. Se fosse rimasta la Fiorentina in dieci, magari avremmo potuto fare più resistenza noi".

Nell'intervallo avrebbe cambiato undici giocatori se avesse potuto?

"No, io credo sempre in chi metto in campo. Le sostituzioni poi sono state fatte. E comunque abbiamo giocato contro una grande squadra, con giocatori dal valore di 30/40 milioni. Io posso analizzare i primi dieci minuti, poi con un uomo in meno non è facile andare avanti. Posso solo dire che il piccolo Subotic ha sbagliato, ma non ha mai giocato ad alti livelli, dove ogni errore viene punito. Imparerà".