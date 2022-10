MAREGGINI, Viola, mentalità giusta. Sabato sfortunata

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato durante la serata della Hall of Fame viola dall’auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze, ai media presenti all’evento, tra cui Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole: “Questi sono momenti che andrebbero vissuti più volte, perché non si dimentica nessuno, specie quelli che non sono addetti ai lavori. Per noi sono serate che sono piene di gioia, ricordando di momenti ed affetto”.

Sulla gara con l’Inter: “Purtroppo ci siamo rimasti male. Il calcio è stranissimo, accadono cose assurde. Sembrava tutto guadagnato, è difficile andare ad analizzare il come sia finita. Ci son tanti gol e situazioni dubbie. La Fiorentina ha messo tanto impegno, ma quando prendi 4 gol in casa, anche è l’Inter, dispiace. Forse qualcosa non è andato per il verso giusto, ma la Viola è stata anche sfortunata”.

Sulla Conference: “La Fiorentina tiene molto alla coppa, però il campionato è troppo importante, non si può lasciar perdere. È la strada maestra, con questo atteggiamento mentale si può recuperare”.

Su Terracciano e Vicario: “Terracciano ha tenuto in piedi il match, con parate importanti nel momento decisivo. Vicario è di grande prospettiva, l’ho visto in allenamento: ha grandi doti fisiche, gioca sempre meglio via via che fa esperienza. Non bisogna affibbiargli il futuro tutto su di lui, è impegnato anche nel sociale. È un grande portiere, si sta formando e ha fatto benissimo a rimanere all’Empoli. Tra un anno sarà ancora più forte”.