Dagli inviati Marco Capparella premiato come miglior allenatore del Torneo di Viareggio: il video

Marco Capparella, allenatore della Fiorentina Under 18, è stato premiato come miglior allenatore del Torneo di Viareggio. Un riconoscimento che premia il suo lavoro straordinario e la capacità di guidare la squadra con competenza, passione e dedizione. Nonostante la sconfitta in finale contro il Genoa, il percorso della Fiorentina è stato positivo, e la crescita dei giovani talenti viola è stata evidente.

Questo premio è un'ulteriore conferma delle qualità di Capperella, che ha saputo valorizzare al meglio i suoi ragazzi, portandoli fino all'ultimo atto del torneo. Di seguito il video realizzato da FirenzeViola.it al momento della premiazione dell'allenatore viola: