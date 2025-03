Dagli inviati Marco Capparella: "Oggi ragazzi stupendi. Pronti per vincere? Me lo auguro"

L'allenatore della Fiorentina under18 Marco Capparella ha parlato ai microfoni dei media presenti al termine del match, valido per i quarti di finale della Viareggio Cup, tra Fiorentina e Imolese. Queste le dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Oggi è stata una gara giocata bene. E' stata più intensa delle qualificazioni, più bella da vedere. Sembrava sempre che il risultato fosse in bilico. Senza supplementari i ragazzi si potevano impensierire e invece oggi mi sono piaciuti, a tratti sono stati stupendi. Abbiamo una semifinale importante contro il Sassuolo. Ce la metteremo tutta e speriamo di conquistare la finale".

Si alza il livello della competizione?

"Sono andati tutti ai rigori i quarti di finale tranne il Genoa. Giocheremo questi due scontri, noi contro il Sassuolo e il Torino contro il Genoa, saranno sicuramente belli da vedere. Che vinca il migliore e il più fortunato".

Che ambiente si respira nello spogliatoio?

"Siamo contenti. Stiamo riuscendo a fare un bel torneo e dobbiamo continuare così, tutti uniti. Se perdiamo una semifinale non è un dramma. L'importante è che i ragazzi crescano in vista dell'approdo in primavera".

Piccolo neo la squadra ha sofferto in 11 contro 10 nella ripresa

"Sì, loro hanno raddoppiato le forze e noi siamo stati meno precisi del solito. Siamo stati frettolosi. Noi siamo stati bravi nelle letture, abbiamo fatto dei gol bellissimi anche se abbaimo preso delle reti ingenue".

È stato difficile gestire le energie e gli uomini?

"La difficoltà è quella. 5 gare sono tantissime. Ho cambiato sempre 5-6 giocatori. Non era semplice ma tutti hanno dato il loro contributo. Alla fine, a livello di minutaggio, sono tutti simili".

Una parola su Dolfi e i ragazzi che hanno avuto dei trascorsi in prima squadra

"Brando è un portier importante, sta sempre in primavera. A noi ci dà una grande mano. Ma anche Sadotti e Puzzoli che sono più grandi. Non era facile per loro dare il loro contributo con i più piccoli. Mi stanno dando una grande mano con la loro esperienza".

Su Evangelista

"Carlo è un giocatore importante e lo sta dimostrando. Non è l'unico. Sono ragazzi che meritano. Non devono perdersi a livello mentale che è la cosa più importante. Devono allenarsi forte".

Ha il mandato di portare la coppa di nuovo a Firenze. Vi sentite pronti?

"Me lo auguro. Soprattutto per i ragazzi. Sarei stracontento. Anche per la società, siamo una grande famiglia. La Fiorentina è una grande società e daremo il massimo. Poi no si sa mai. Se il signore ci da una mano a vincere saremo più che contenti".