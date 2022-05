MARANI, Viola? Oggi doveva sfruttare l'occasione

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha parlato così dal Teatro Puccini di Firenze dove si ricordano i 40 anni dallo scudetto rubato. Queste le sue parole ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Ricordo bene quella stagione, era un campionato particolare. Era un calcio diverso, di grande rivalità. Fu un campionato combattutto fino all'ultimo che creò mille polemiche ma anche un torneo che segnò l'avvento degli stranieri. Forse io sono di parte ma quello è il calcio di cui mi sono innamorato".

Sulla partita tra Samp e Fiorentina: "Ho visto solo i gol, ma non nel dettaglio. Era n'occasione che doveva essere sfruttata diversamente. Ora con la Juve non sarà facile, anche se non ha più obiettivi però quando uno gioca più libero e più scarico è piu semplice. Ci sono tanti incastri, vediamo cosa esce dall'ultima giornata".