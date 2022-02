MAPEI, Barone sotto la curva. E poi "Juve vaff..."

Inizia pian piano a riempirsi il settore ospiti dello stadio Mapei, dove oggi per la partita tra Sassuolo e Fiorentina sono attesi oltre 2.300 tifosi viola: pochi istanti fa il direttore generale viola Joe Barone, accompagnato dal responsabile delle relazioni esterne Alessandro Ferrari, si è recato sotto la curva dei sostenitori gigliati per salutarli e ringraziarli della massiccia presenza in una delle trasferte più importanti dell'anno. Salutato il dg, la curva viola ha intonato il coro: "Juve, Juve vaff...", facendo capire che la testa - al di là dei 90' di oggi - è in parte già all'impegno di mercoledì in Coppa Italia contro i bianconeri dell'ex Vlahovic.