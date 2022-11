MALAGÒ, Oggi platea incredibile. Situazione difficile

Giovanni Malagò, presidente del CONI, via web, è intervenuto all'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive. Queste le sue parole: "Impressionante la platea presente questa mattina qui al Tuscany Hall. Tenevo a dare la mia testimonianza, oggi ci incontriamo per capire la situazione dello sport italiano, ossia difficile, altrimenti non saremmo qui a chiedere aiuti. Se non salviamo questo momento è finita. Dobbiamo fare di tutto per preservare ciò. A Firenze le cose possono andare un po' meglio o un po' peggio rispetto ad altri luoghi, ma faccio i complimenti per questa iniziativa".