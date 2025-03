FirenzeViola Maddaloni: "Fiorentina brava a programmare con Palladino. Champions in gioco"

Massimiliano Maddaloni, allenatore in passato tecnico tra gli altri anche della Juventus che vinse il Torneo di Viareggio nel 2009, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola a margine della finale del Torneo tra Fiorentina e Genoa: "Per me è un po' tornare a casa visto che ho sposato la figlia della guardiana dello stadio e 30 anni fa ho vissuto una breve parentesi in questo stadio, in più ho vinto il torneo con la Juventus. Il fatto che ci sia tutta questa gente per riaprire quello che per Viareggio è la casa dello sport ci rende tutti felici. Il fatto che ci siano due squadre come Fiorentina e Genoa, rende tutto ancora più perfetto vista la qualità dei due settori giovanili".

Quanto contano gli impianti nel calcio e nello sport in generale?

"Contano tantissimo. Io faccio corsi a Coverciano come docente e le problematiche più grosse sono proprio le strutture. Purtroppo in Italia siamo indietro e il fatto che ci sia una struttura polivalente come questa di Viareggio mi rende felice ma dovrebbe essere così in tutta Italia perché sono fondamentali per la crescita dei nostri giovani".

Cosa pensa della Fiorentina di Palladino?

"Io credo che un altro aspetto fondamentale è che in Italia non si dà tanto tempo per programmare. La Fiorentina, dopo l'ottimo ciclo di Italiano ha scelto Palladino e ci vuole del tempo e col tempo sta venendo fuori una bella squadra con ottimi giovani che potranno fare molto bene in prospettiva. Sono felice anche che abbiano superato le difficoltà perché significa che programmare è importante".

Cosa cambia con Tudor alla Juventus?

"Io credo che la problematica più grossa per la Juve è che si era rotto un rapporto sia da parte della squadra che da parte della dirigenza con Thiago Motta. Programmare è importante ma nel caso dei bianconeri il feeling con l'allenatore era venuto meno. Credo che Tudor potrà sicuramente fare bene da qui alla fine".

Cosa pensa della corsa Champions?

"Con l'Atalanta che ha perso le ultime due partite, c'è anche il terzo posto in ballo. Tutte le squadre in corsa, compreso il Milan, si giocheranno fino in fondo la possibilità di entrare in Champions".