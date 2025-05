Dagli inviati Lulù Oliveira: "Firenze nel cuore, Ranieri fu decisivo. Palladino merita fiducia"

In esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la festa per i vent’anni del Viola Club Firenze 2005, andata in scena nella splendida cornice di Villa Olmi e alla presenza di tanti protagonisti della storia viola, ha parlato anche Lulù Oliveira. Queste le sue parole: "Firenze è speciale, vengo spesso in città. La Fiorentina mi ha fatto crescere molto e non posso mai dimenticarlo. Ricordo ancora la tifoseria che mi cantava un coro bellissimo."

Il primo ricordo che le viene in mente di Firenze e della Fiorentina?

"La cosa principale è mister Ranieri, che mi ha voluto a tutti i costi. Ricordo che quando sono arrivato in sede c’era il mister con carta e penna e mi spiegava dove giocare. Quando sono arrivato, ho trovato grandi campioni. Io dovevo prendere il posto di Baiano, un giocatore fondamentale. Volevo giocare insieme a Bati."

Ti aspettavi Mister Ranieri ancora così decisivo?

"Sì, lui era anche uno psicologo, entrava nella mente dei giocatori e ti dava quella spinta."

L’attualità della Fiorentina dice che c’è molta delusione, visto il finale di stagione.

"C’è sempre delusione quando una squadra inizia benissimo il campionato. Dispiace aver perso punti con le piccole. Diciamo che quando le due grandi squadre si incontrano c’è più motivazione e si ha anche meno paura, perché – tra virgolette – puoi anche perdere."

La Fiorentina senza Europa sarebbe una stagione fallimentare?

"Credo di no, non si può puntare il dito all’allenatore, a me piace molto."

Kean ha una clausola. Cosa dovrebbe fare la Fiorentina se dovesse andare via?

"Dovrebbe già pensare adesso a prendere un grande attaccante, un bomber. Ci sono molti giovani talentuosi, ma in Italia non vengono valorizzati molto."

Cosa ne pensa del Cagliari che dovrà affrontare il Napoli vicino allo scudetto?

"Il Cagliari si è già salvato, non sarà facile anche se faranno tutto il possibile per non perdere quella partita. Nicola ha fatto un ottimo lavoro, come sempre."

Cosa ne pensa del Bologna che ha vinto la Coppa Italia?

"Vittoria meritata, giocano molto bene. Invece il Milan ha iniziato male e non ce l’ha fatta a rialzarsi."