LUCARELLI A FV, Gattuso scelta giusta. Vlahovic...

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno e allenatore della Ternana, è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it per parlare di Gennaro Gattuso e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che sia la persona giusta che potrà far fare quello step in più che i tifosi della Fiorentina si aspettano. Vlahovic in partenza? Queste sono valutazioni che non spettano a me, ma è uno dei talenti più giovani e più forti che si sono messi in mostra nel campionato italiano in questa stagione. Europeo? Sono molto curioso perché l'Italia quando parte senza i favori del pronostico riesce sempre a fare cose egregie. Mancini ha plasmato un gruppo, ha creato una squadra e nelle nazionali non è sempre facile riuscirci... Può essere un vantaggio rispetto alle altre".