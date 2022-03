LOTTI, Mi auguro cambio di passo in ottica stadi

L’ex Ministro dello Sport Luca Lotti ha parlato così al termine del meeting con la Fiorentina all'interno del Viola Park: "La Fiorentina sta dimostrando di credere nelle infrastrutture e vogliono far sì che il calcio sia produttivo. Ci auguriamo che questo cambio di passo non avvenga solo con i centri sportivi ma anche con gli stadi. Fortunatamente in molte città italiane ci sono progetti importanti per nuovi stadi o restyling di vecchie strutture. Il calcio inglese ha stadi e centri sportivi migliori di noi perché gli incassi televisivi sono molto più alti rispetto ai nostri. Casini? Quanti presidenti abbiamo commentato che dovevano fare il cambio di passo ma poi non è successo nulla? Io non lo conosco personalmente ma so che è un giurista. Spero aiuti la parte normativa del calcio, certo è che undici voti su venti sono pochi, il parlamento lo sosterrà".