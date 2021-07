LIVE MOENA, Termina pure la seduta del pomeriggio

18:55 - Inizia a diluviare: finisce la seduta di oggi pomeriggio

17:55 - Squadra adesso divisa in due gruppi per la parte tattica:

ACF 1: Terracciano; Milenkovic, Igor, Biraghi; Benassi, Venuti, Duncan; Munteanu, Gori, Sottil (squadra composta da 10 elementi con Venuti in posizione di regista)

ACF 2: Dragowski; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Ferrarini; Bonaventura, Bianco, Maleh; Saponara, Vlahovic, Agostinelli.

17:50 - Mentre i giocatori sono alle prese con esercizi di riscaldamento con il pallone, Kokorin sta lavorando a parte assieme al preparatore Blokar

17:40 - In campo anche i giocatori di movimento. Assenti Callejon e Krastev, alle prese con i rispettivi problemi fisici

17:25 - Portieri già in campo per l'allenamento agli ordini del preparatore Angelo Porracchio

Seconda sessione di lavoro giornaliera per la Fiorentina, che dopo l'allenamento di questa mattina è pronta a tornare in campo anche adesso per effettuare la rifinitura in vista della sfida di domani pomeriggio alle 17 contro l'USD Levico Terme. Da monitorare le condizioni di Callejon (che oggi non si è allenato per la botta presa nell'ultima amichevole) e dei giocatori che oggi non si sono allenati, anche se non per infortunio ma per semplice recupero fisico (tra di loro Vlahovic, Maleh, Biraghi e Krastev). Segui su Firenzeviola.it la seduta di questo pomeriggio, l'ultima a porte aperte visto che quelle di domani mattina e di venerdì mattina saranno a porte chiuse per stampa e tifosi: