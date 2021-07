LIVE MOENA, Termina la seduta di questa mattina

11:15 - Fase di stretching finale: termina così l'allenamento di questa mattina. Alle 17 di nuovo tutti in campo per la rifinitura in vista dell'amichevole di domani

11:00 - Dopo mezz'ora abbondante di parte tattica, adesso è il classico momento delle ripetute. Non partecipano Benassi e Biraghi, che hanno accusato qualche acciacco fisico.

10:30 - Inizia la parte tattica: a campo ridotto si affrontano due squadre schierate con il 4-3-3. Da un lato con la pettorina ci sono Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Benassi, Bianco, Duncan, Callejon, Kokorin, Sottil. Nella seconda formazione figurano Rosati tra i pali, Lirola, Dalle Mura, Ranieri e Biraghi in difesa, Bonaventura, Krastev e Maleh a centrocampo con Saponara, Gori e Munteanu in attacco.



10:14 - Dopo una breve fase di riscaldamento con cinesini, sagome ed ostacoli, inizia la parte tattica sul terreno di gioco del Benatti

10:02 - Squadra in campo per iniziare l'allenamento: ad arringare il gruppo è il dottor Pengue, che ha ricordato a tutti l'importanza di fare attenzione ai temi legati al Covid-19.

Vigilia di partita in casa Fiorentina: domani i viola affronteranno la seconda amichevole del ritiro di Moena contro la Polisportiva C4 Foligno e anche oggi sosteranno una doppia seduta in preparazione dell'appuntamento di domani alle 17. La squadra ha raggiunto il centro sportivo Benatti attorno alle 9 per una lunga fase di potenziamento in palestra sulle note di "The eye of the tiger" e di alcuni brani degli AC/DC. A bordo campo già presente il dg Joe Barone a sorvegliare il lavoro della squadra, mentre la prossima settimana in Val di Fassa è previsto l'arrivo del ds Daniele Pradè.