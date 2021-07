LIVE MOENA, Le parole di Italiano e staff al Village

All'evento dedicato ai tifosi al Viola Village di Moena è presente Vincenzo Italiano con tutto il suo staff, pronti a rispondere a tutte le domande fatte sui social. Queste le parole del mister: "Nel mio staff siamo quasi tutti siciliani, quelli del sud sono in superiorità numerica all'interno del mio staff (ride, ndr). Sono convinto che remeremo tutti dalla stessa parte perché l'obiettivo è fare bene. Daniel Niccolini è stato il mio primo collaboratore, poi piano piano con la mia esperienza a Trapani si sono aggiunti altri. Siamo un numero perfetto e ognuno di noi è indispensabile. Siamo carichi e cerchiamo sempre di mettere tutti a proprio agio. Con Ivano Tito ci conosciamo da tanti anni, ma solo da l'anno scorso sono riuscito ad averlo con me. Abbiamo cercato di fare domani e dopodomani due amichevoli per mettere un po' di minutaggio nelle gambe, aumentando anche la fatica. Sono veramente sopreso dalla disponibilità di tutti. Le amichevoli secondo me sono l'allenamento più completo. Per noi questa è un opportunità importante e una grande responsabilità. Ci metteremo il cuore e l'anima. Sono convinto che il lavoro paga, come avere anche le ambizioni. Noi queste componenti ce le abbiamo. Questa squadra ha tanta qualità, dobbiamo essere bravi a tirarla fuori".

Il match analyst Stefano Firicano: "Spero di fermarmi qui per tante stagioni. Eravamo tutti contenti, è un onore indossare questa maglia. Per me è una cosa fantastica. Ringrazio il mister per questa opportunità. Curo la parte video tattica e guardiamo tanto gli avversari, diamo un ausilio tramite il mezzo audi visivo".

Il preparatore Ivano Tito: "Lui quando giocava era già un allenatore. Parlavamo sempre di questa possibilità. I pregi del mister sono tanti: grande passione, cuore, professionista in tutto. Difetti ancora non ne ho trovati. Lui ragionava già da allenatore, vedeva le partite di Champions e si annotava le cose".

L'allenatore in seconda Daniel Niccolini: "Mister Italiano mi ha salvato la vita calcistica. E' un sogno tornare a Firenze, mio babbo sa come lavoriamo ed è contentissimo di questa scelta".