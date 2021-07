LIVE MOENA, Allenamento terminato per stamattina

11:15 - Finisce l'allenamento per questa mattina: squadra tornata negli spogliatoi

10:40 - La squadra adesso si è spostata sul campo sussidiario dove sta lavorando in particolare sulla costruzione dal basso che chiama in causa i portieri. La squadra divisa in due gruppi si affronta in spazi stretti con porte piccole e Bianco che fa il jolly a centrocampo.

10:15 - Inizia la parte tattica: queste le formazioni scelte da Vincenzo Italiano:

ACF 1: Dragowski; Venuti, Dalle Mura, Igor, Terzic; Benassi, Krastev, Frison; Munteanu, Gori, Sottil.

ACF 2: Terracciano; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Ferrarini; Agostinelli, Bianco, Duncan; Agostinelli, Kokorin, Saponara.

10:05 - Tutta la squadra in campo: mancano all'appello Callejon (che sta continuando a fare terapie), Vlahovic e Maleh: quest'ultimi non sono infortunati ma stanno solo svolgendo lavoro di recupero. Nulla di preoccupante insomma, come già avvenuto altre volte è solo una routine dopo le fatiche del giorno prima

9:50 - Questa mattina sono da monitorare le condizioni degli acciaccati, in particolare di Callejon. Maleh e Bonaventura, che hanno interrotto prima la seduta di ieri pomeriggio, dovrebbero essere a disposizione

9:45 - Portieri già in campo: agli ordini di Angelo Porracchio, Dragowski, Rosati e Terracciano sono andati ad allenarsi nel campo sussidiario

Primo allenamento giornaliero per la Fiorentina, che oggi - nel suo dodicesimo giorno di ritiro a Moena - sarà protagonista di un programma davvero intenso: dopo la seduta che partirà alle 10, attorno all'ora di pranzo prenderà la parola il centrocampista viola Marco Benassi mentre nel pomeriggio sarà il torno del secondo allenamento del giorno, in programma alle ore 17:30. Stasera infine, dalle 21, spazio alla Viola Social Night con alcuni giocatori viola protagonisti assieme ai tifosi. Questo il LIVE dell'allenamento odierno!