LIPPI, Gila esonerato? Come un certo Marcello Lippi

Alla consegna della Briglia d'Oro ad Alessio Dionisi c'è anche l'ex CT Marcello Lippi, che ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Purtroppo sia nell'Italia che nella Svizzera mancano tanti giocatori ma mi sento fiducioso per la partita di domani. È decisiva per entrambe e non importa capire chi giocherà o no. L'allenamento del Siena? Una squadra che ha lavorato bene. La posizione di classifica è buona e a Maddaloni ho detto queste cose. Un bilancio sulla Serie A? Ci sono due squadre che hanno dominato fino ad ora, hanno fatto gli stessi risultati perciò si sono prepotentemente candidate allo Scudetto. Si giocheranno il campionato con l'Inter. La Juve secondo me firmerebbe per vincere la Champions e non il campionato. Gilardino? Sappia che è stato esonerato come un certo Marcello Lippi. Mi ha portato fortuna".