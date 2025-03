Dagli inviati La Fiorentina U18 premiata come seconda classificata alla Viareggio Cup, il video

La Fiorentina Under-18 ha ricevuto il premio di seconda classificata al Torneo di Viareggio, un risultato comunque di grande valore che riconosce il talento e il lavoro svolto durante tutto il torneo. Nonostante la sconfitta in finale contro il Genoa, il percorso dei viola è stato buono, con una squadra giovane e promettente che ha saputo lottare fino all'ultimo. Inoltre, l'allenatore Capperella è stato premiato come miglior allenatore del torneo, a conferma dell'ottimo lavoro fatto con la squadra. Di seguito il video realizzato da FirenzeViola.it al momento della premiazione: