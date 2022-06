K.SERRA, Viola hanno pagato inesperienza di Panico

Presente ad Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione Gran Galà del Calcio Umbro 2022, Katia Serra, ex calciatrice oggi opinionista Rai, ha parlato dei principali temi di attualità nel calcio femminile, soffermandosi anche sulla deludente stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sono molto emozionata nel ricevere questo premio, sono onorata ed orgogliosa per questo riconoscimento. L’Europeo della Nazionale femminile? Seguirò per la Rai l’evento in Inghilterra, abbiamo un’Italia in grande crescita anche se non partirà con i favori del pronostico. Certo, anche in Francia nel 2019 era così ma poi abbiamo stupito tutti”.

Sul campionato femminile appena terminato: “La Roma è cresciuta tanto, ormai è quasi al livello della Juventus: sta lavorando benissimo specie sul settore giovanile ed ha una rosa molto ampia. Anche il Sassuolo, pur con mezzi normali, ha fatto bene. Quello dell’anno prossimo sarà un campionato difficile da pronosticare”.

Sulla delusione della Fiorentina: “La squadra per Patrizia Panico c’era ed era di livello: è chiaro che la Fiorentina sia la grande delusione della scorsa stagione. Il calcio femminile però non aspetta nessuno e in panchina c’è bisogno d’esperienza e credo che in generale la squadra abbia pagato l’inesperienza della sua guida tecnica”.