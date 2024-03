JURIC, Primo tempo da 3-0. Il rosso a Ricci? Esagerato

Fonte: dal nostro inviato a Torino - Andrea Giannattasio

Dalla sala stampa dello stadio “Grande Torino” ha preso la parola il tecnico granata Ivan Juric, al termine del pareggio per 0-0 ottenuto contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La mia squadra oggi ha giocato due partite e ha interpretato nel modo migliore tutte e due le gare: ho visto un gruppo che non ha concesso nulla e il neo è stato quello di non fare gol. La squadra nelle ultime tre partite meritava almeno 6-7 punti ma ne abbiamo ottenuto appena uno. Per come si era messa la partita questo è un grande punto: se il primo tempo fosse finito 2 o 3 a zero non ci sarebbe stato niente da dire”.

Sul rosso a Ricci: "Credo sia stata un'espulsione esagerata. Poi certamente la lucidità del giocatore è un dettaglio che ci è mancato. Ricci è un bravo ragazzo, un tipo gentile e mi dispiace".