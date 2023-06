JOVIC, Sostituito al 45' per una frattura nasale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Luka Jovic è stato sostituito nell'intervallo a causa di un colpo subito in occasione del gol che aveva segnato e poi è stato annullato per fuorigioco. Il colpo ha provocato al giocatore una frattura del setto nasale che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco in favore di Cabral. Lo ha comunicato Italiano durante la conferenza stampa del post partita.